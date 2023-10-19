Menemen FK galibiyeti unuttu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Iğdır Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup olan Menemen Futbol Kulübü'nün galibiyet hasreti 3 haftaya yükseldi. Sarı-lacivertliler, 2'de 2 yaptıktan sonra son 3 maçında 3 puanı bir arada göremedi.



Bu periyotta İnegölspor'a deplasmanda 5-2 yenilip, evinde Kastamonuspor'la 1-1 berabere kalan İzmir temsilcisi, Iğdır sınavından da eli boş ayrıldı.



Ligde 9 maçta; 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alıp 11 puan toplayan Menemen FK, üst üste kaybettiği puanlarla 5'inci sıradan 10'uncu basamağa geriledi. Sarı-lacivertliler pazar günü evinde oynayacağı Somaspor karşılaşmasını kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Öte yandan Menemen'de sol bek Erhan ve forvet arkası Özkan sarı kart cezalısı durumuna düştü.



