Menemen FK galibiyeti unuttu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Iğdır Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup olan Menemen Futbol Kulübü'nün galibiyet hasreti 3 haftaya yükseldi. Sarı-lacivertliler, 2'de 2 yaptıktan sonra son 3 maçında 3 puanı bir arada göremedi.
Bu periyotta İnegölspor'a deplasmanda 5-2 yenilip, evinde Kastamonuspor'la 1-1 berabere kalan İzmir temsilcisi, Iğdır sınavından da eli boş ayrıldı.
Ligde 9 maçta; 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alıp 11 puan toplayan Menemen FK, üst üste kaybettiği puanlarla 5'inci sıradan 10'uncu basamağa geriledi. Sarı-lacivertliler pazar günü evinde oynayacağı Somaspor karşılaşmasını kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Öte yandan Menemen'de sol bek Erhan ve forvet arkası Özkan sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Bu periyotta İnegölspor'a deplasmanda 5-2 yenilip, evinde Kastamonuspor'la 1-1 berabere kalan İzmir temsilcisi, Iğdır sınavından da eli boş ayrıldı.
Ligde 9 maçta; 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alıp 11 puan toplayan Menemen FK, üst üste kaybettiği puanlarla 5'inci sıradan 10'uncu basamağa geriledi. Sarı-lacivertliler pazar günü evinde oynayacağı Somaspor karşılaşmasını kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Öte yandan Menemen'de sol bek Erhan ve forvet arkası Özkan sarı kart cezalısı durumuna düştü.