Menemen FK evinde çıkış arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'la golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Menemen Futbol Kulübü, 15 Ekim Cumartesi günü sahasında Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Burak Olcar görev yapacak.
Sıralamada 14 puanla 8'inci basamakta yer alan Menemen FK'nın Teknik Direktörü Özden Töraydın, taraftarı desteği ile kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti.
Sıralamada 14 puanla 8'inci basamakta yer alan Menemen FK'nın Teknik Direktörü Özden Töraydın, taraftarı desteği ile kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti.
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