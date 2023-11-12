Menemen FK evinde bonkör

Yılmaz Vural yönetimindeki ilk sınavında deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yendikten sonra evinde 2-0 öne geçtiği maçta Sarıyer'le 2-2 berabere kalarak fırsat kaçıran Menemen Futbol Kulübü, taraftarının önündeki son 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK evinde bonkör
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12 Kasım 2023 14:38
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Yılmaz Vural yönetimindeki ilk sınavında deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yendikten sonra evinde 2-0 öne geçtiği maçta Sarıyer'le 2-2 berabere kalarak fırsat kaçıran Menemen Futbol Kulübü, taraftarının önündeki son 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu periyotta Kastamonuspor 1-1, Somaspor'la 0-0, Sarıyer'le ise 2-2 berabere kaldı. İzmir temsilcisi bu sezon iç sahada oynadığı 6 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 yenilgi alırken sadece 1 kez galip gelebildi. Oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi ile 16 puan toplayıp Play-Off yarışında yara alan Menemen, grubunda iç saha performanslarına göre düşme hattında yer alıyor.
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