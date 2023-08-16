Menemen FK'dan sezonun 18. transferi

TFF 2. Lig'de mücadele eden Menemen FK sezonun 18. transferini gerçekleştirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Menemen FK'dan sezonun 18. transferi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2023 14:07
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Menemen Futbol Külübü, 18'inci transferini gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli takım, Manisa FK'den orta saha oyuncusu Yiğit Kerem ile sözleşme imzaladı.

Geçen sezon kiralık olarak Bergama FK'da görev alan 18 yaşındaki Yiğit Kerem ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. Manisa FK altyapısından genç futbolcu, U16'dan U19'a kadar tüm yaş kategorilerinde milli formayı terletti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery