Menemen FK'dan sezonun 18. transferi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Menemen Futbol Külübü, 18'inci transferini gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli takım, Manisa FK'den orta saha oyuncusu Yiğit Kerem ile sözleşme imzaladı.
Geçen sezon kiralık olarak Bergama FK'da görev alan 18 yaşındaki Yiğit Kerem ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. Manisa FK altyapısından genç futbolcu, U16'dan U19'a kadar tüm yaş kategorilerinde milli formayı terletti.
Sarı-lacivertli takım, Manisa FK'den orta saha oyuncusu Yiğit Kerem ile sözleşme imzaladı.
Geçen sezon kiralık olarak Bergama FK'da görev alan 18 yaşındaki Yiğit Kerem ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. Manisa FK altyapısından genç futbolcu, U16'dan U19'a kadar tüm yaş kategorilerinde milli formayı terletti.