Menemen FK'dan orta saha takviyesi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, dış transferde Sakaryaspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yakup Anıl Karadağ ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Yakup Anıl Karadağ'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Almanya doğumlu genç oyuncu Sakaryaspor'da profesyonel oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Sakaryaspor formasıyla 1 kupa maçına çıkan Yakup Anıl, ikinci devrede kiralık gittiği 3'üncü Lig ekibi Bergama Sportif'te 14 müsabakada görev yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Yakup Anıl Karadağ'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Almanya doğumlu genç oyuncu Sakaryaspor'da profesyonel oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Sakaryaspor formasıyla 1 kupa maçına çıkan Yakup Anıl, ikinci devrede kiralık gittiği 3'üncü Lig ekibi Bergama Sportif'te 14 müsabakada görev yaptı.
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