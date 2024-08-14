Menemen FK'dan orta saha takviyesi

TFF 2. Lig ekibi Menemen FK, orta saha oyuncusu Yakup Anıl Karadağ ile 3 yıllığına anlaştı.

Haber; DHA
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Menemen FK'dan orta saha takviyesi
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14 Ağustos 2024 14:02
Son güncelleme 14 Ağustos 2024 14:04
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, dış transferde Sakaryaspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yakup Anıl Karadağ ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Yakup Anıl Karadağ'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Almanya doğumlu genç oyuncu Sakaryaspor'da profesyonel oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Sakaryaspor formasıyla 1 kupa maçına çıkan Yakup Anıl, ikinci devrede kiralık gittiği 3'üncü Lig ekibi Bergama Sportif'te 14 müsabakada görev yaptı.

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