Menemen FK'dan iki takviye

TFF 2.Lig ekiplerinden Menemen FK, Orhan Yıldırım ve İsmail Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK'dan iki takviye
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01 Ağustos 2023 15:42
TFF 2'nci Lig'de iddialı kadro kuran Menemen Futbol Kulübü, dış transferde Almanya 5'inci Lig ekibi CFC Hertha 06'dan 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Orhan Yıldırım ile sözleşme imzalarken, Sakaryaspor'dan 30 yaşındaki sağ bek Hıfsullah İsmail Erdoğan'la prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertliler Orhan Yıldırım transferini, "LFC Berlin altyapısında futbola başlayan ve U18 Milli Takım formamızı da terletmiş Orhan Yıldırım ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Orhan Yıldırım'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" mesajıyla duyurdu.

İsmail Erdoğan'ın ise önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor.
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