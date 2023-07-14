Menemen FK'dan bir transfer daha

Gelecek sezon Trendyol 1. Lige çıkmak isteyen Menemen FK bir transferi daha açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK'dan bir transfer daha
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14 Temmuz 2023 17:10
TFF 2'nci Lig'de iddialı bir kadro kurmak için takviye harekatını sürdüren Menemen Futbol Kulübü, Bandırmaspor'dan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ü transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüp Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra Balıkesirspor, Denizlispor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor formalarını da giyen Sedat'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Menemen FK'nın daha fazla transfer yapması da bekleniyor.

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