Menemen FK'dan bir transfer daha

TFF 2'nci Lig'de iddialı bir kadro kurmak için takviye harekatını sürdüren Menemen Futbol Kulübü, Bandırmaspor'dan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ü transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüp Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra Balıkesirspor, Denizlispor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor formalarını da giyen Sedat'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Menemen FK'nın daha fazla transfer yapması da bekleniyor.
Sarı-lacivertli kulüp Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra Balıkesirspor, Denizlispor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor formalarını da giyen Sedat'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Menemen FK'nın daha fazla transfer yapması da bekleniyor.