Menemen FK daha güçlü dönecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanıp üst sıralar için yeniden umutlanan Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Özden Töraydın hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.



Ülkenin büyük bir deprem felaketiyle sarsıldığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Maalesef çok kötü bir süreç yaşadık. Hepimiz çok üzgünüz. Böyle bir ortamda işimize odaklanmaya çalışıyoruz. 3'te 3 yaparak yeniden çıkışa geçmiştik. Ligler başlayınca biz de kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Sezonun ilk yarısında çalkantılı bir süreç geçirdik ve art arda 8 maçımızı kazanamadık. Artık toparlandık, aldığımız puanlar bize gelecek için umut verdi. Daha da iyi olacağız" dedi.

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