Menemen FK'da Yılmaz Vural farkı

Yılmaz Vural'ı getirdikten sonra çııkışa geçen Menemen Futbol Kulübü, devrenin son maçında evinde Amed Sportif'i 1-0 yenerek adını Play-Off hattına yazdırdı.

Haber; DHA
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Menemen FK'da Yılmaz Vural farkı
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25 Aralık 2023 13:08
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktörlük görevine Türkiye'nin en tanınmış çalıştırıcılarından Yılmaz Vural'ı getirdikten sonra çııkışa geçen Menemen Futbol Kulübü, devrenin son maçında evinde Amed Sportif'i 1-0 yenerek adını Play-Off hattına yazdırdı.

Bu galibiyetle 4'te 4 yapan sarı-lacivertliler 31 puanla altıncı sıraya tırmanıp yarışta iddialı konuma gelirken, Yılmaz Vural ikinci yarıda daha iyi seviyede olacaklarını belirtti. Takımının iyi bir ritim yakaladığını vurgulayan Vural, "Son maçlarımızı kayıpsız geçmek çok önemliydi. Özellikle iç sahada kötü bir performans ortaya koymuştuk. Bunu da aştık. Artık yarışın içindeyiz. Takımımız ikinci yarıda da gereken reaksiyonu gösterecektir" dedi.
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