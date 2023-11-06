Menemen FK'da Yılmaz Vural farkı

Menemen Futbol Kulübü, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı ilk sınavda Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken Play-Off ateşini de yaktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Menemen FK'da Yılmaz Vural farkı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2023 15:34
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 haftadır galip gelemeyen Menemen Futbol Kulübü, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı ilk sınavda Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken Play-Off ateşini de yaktı.

Henüz maçın başında yenik duruma düştüğü deplasmanda 90'ıncı dakikada Orhan'ın golüyle gelip gelmeyi başaran sarı-lacivertli ekip büyük sevinç yaşadı. Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural yönetiminde hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenen Menemen, Vural'la 2'de 2 yapıp çift kulvarda yoluna devam etti. Menemen FK grupta puanını 15'e çıkardı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery