Menemen FK'da Yılmaz Vural farkı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 haftadır galip gelemeyen Menemen Futbol Kulübü, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı ilk sınavda Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken Play-Off ateşini de yaktı.



Henüz maçın başında yenik duruma düştüğü deplasmanda 90'ıncı dakikada Orhan'ın golüyle gelip gelmeyi başaran sarı-lacivertli ekip büyük sevinç yaşadı. Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural yönetiminde hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenen Menemen, Vural'la 2'de 2 yapıp çift kulvarda yoluna devam etti. Menemen FK grupta puanını 15'e çıkardı.