Menemen FK'da transfer açıklandı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, kulüpteki devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçen sezon Şanlıurfaspor'da şampiyonluk yaşayan Mehmet Alp Kurt'u renklerine bağladı.
Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Borussia Dortmund altyapısında yetişen, geçen sezon Şanlıurfaspor'da şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Alp Kurt ile 2 yıllık sözleşme imzadık" denildi.
Menemen FK'nın Şanlıurfaspor'un golcü ismi Kemal Rüzgar'la da prensipte anlaştı. Kemal'in kısa zamanda sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Sarı-lacivertli ekibin geçen sezonki kadrosundan Ekrem Kayılıbal ise Adanaspor'la 2 yıllığına anlaştı.
Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Borussia Dortmund altyapısında yetişen, geçen sezon Şanlıurfaspor'da şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Alp Kurt ile 2 yıllık sözleşme imzadık" denildi.
Menemen FK'nın Şanlıurfaspor'un golcü ismi Kemal Rüzgar'la da prensipte anlaştı. Kemal'in kısa zamanda sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Sarı-lacivertli ekibin geçen sezonki kadrosundan Ekrem Kayılıbal ise Adanaspor'la 2 yıllığına anlaştı.