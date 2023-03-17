Menemen FK'da Töraydın bıraktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İnegölspor'a 2-0 mağlup olan Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Özden Töraydın görevini bıraktı. Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takımın başında yer alan teknik patron Töraydın'ın yönetimden affını istediği öğrenildi. Grupta 32 puanla 12'nci sırada yer alan Menemen temsilcisi, Töraydın yönetiminde çıktığı 25 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 10 yenilgi aldı



Bu sezon ulusal kulüp lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı silinen Menemen FK, transfer yasağı nedeniyle ara transfer döneminde takviye yapamadı. Yönetim yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalara başladı. Özden Töraydın, daha önce bu sezon Menemen FK'nın yarışmacı haklarını alan Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlığını yaptığı Altay'da sportif direktör ve teknik direktör olarak görev almıştı.





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