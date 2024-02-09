Menemen FK'da son takviye Hakkı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta play-off hattında yer alarak bu sezon 1'inci Lig'e dönmek isteyen Menemen FK, ara transfer harekatında son olarak Adanaspor'dan Hakkı Türker ile anlaşmaya vardı.



Kariyerinde daha önce Esenler Erokspor ve Tekirdağspor formalarını da giyen, bu sezon 1'inci Lig'de Adanaspor'da 20 maçta 1 golle oynayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu sarı-lacivertli kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



