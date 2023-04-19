Menemen FK'da Serkan Afacan imzaladı

Menemen Futbol Kulübü, teknik direktörü Özden Töraydın'la yolları ayırırken, Serkan Afacan'la anlaşma sağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK'da Serkan Afacan imzaladı
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19 Nisan 2023 15:02
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün deplasmanda Bursaspor'la karşı karşıya gelecek Menemen Futbol Kulübü, teknik direktörü Özden Töraydın'la yolları ayırırken, Serkan Afacan'la anlaşma sağladı. Ligde orta sıralarda yer alan sarı-lacivertliler Afacan'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Serkan Afacan'ın bugün oynanacak Bursaspor maçında takımın başında yer alacağı kaydedildi. Uşakspor ve Vanspor'da teknik direktörlük yapan Afacan, Zonguldak Kömürspor, Bandırmaspor, Karşıyaka, Bucaspor, Göztepe, Balıkesirspor, Manisaspor, Şanlıurfaspor ve Adanaspor'da farklı pozisyonlarda görev aldı. Yeni teknik kadroda Hasan Haykır yardımcı antrenör, Zekeriya Yılmaz kaleci antrenörü, Raif Albay atletik performans antrenörü, Abdullah Kartoğlan ise maç ve performans antrenörü olarak yer aldı.

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