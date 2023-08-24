Menemen FK'da parola galibiyet!

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Karaman FK deplasmanıyla sezonu açacak Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cenk Laleci takımının iyi bir başlangıç yapacağını ifade etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Menemen FK'da parola galibiyet!
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24 Ağustos 2023 15:46
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Karaman FK deplasmanıyla sezonu açacak Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cenk Laleci takımının iyi bir başlangıç yapacağını söyledi.

Sezon öncesi çok önemli transferler yaptıklarını belirten Laleci, "Artık sahada konuşma zamanı. Zorlu bir sezon bizi bekliyor. Karaman deplasmanında 3 puanı alıp sezona başlamayı amaçlıyoruz. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bunun karşılığını da en iyi şekilde alacağımıza inanıyorum" dedi.  
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