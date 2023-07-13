Menemen FK'da Mertcan Sivasspor yolunda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Mertcan Açıkgöz'e Süper Lig yolu göründü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK'da Mertcan Sivasspor yolunda
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13 Temmuz 2023 15:56
Mertcan için devreye giren Sivasspor'un oyuncu ve kulüple anlaşma sağladığı kaydedildi. Beşiktaş altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Menemen FK'da 31 resmi maçta 10 gol kaydetti.

ONAT KUTAY'DA İŞLEM TAMAM

Yeni sezon öncesi antrenmanlara başlayıp dış transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdüren İzmir ekibi Artvin Hopaspor'dan forvet Onat Kutay Kurt'u kadrosuna dahil etti.

Yapılan açıklamada, "Menemen Futbol Kulübü'müz, geçen sene Artvin Hopaspor forması giyen 25 yaşındaki forvet Onat Kutay Kurt ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ergene Velimeşespor'da profesyonel olup Tuzlaspor'da da forma giyen Onat Kutay, geçen sezonun ilk yarısında Diyarbekirspor'da 18 maçta 2 gol, ikinci yarıda Artvin Hopaspor'da 12 maçta 1 gol attı.

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