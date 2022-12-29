Menemen FK'da mali sıkıntı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, mali sıkıntıların ardından zor durumda kaldı.



Ligde son 7 maçını kazanamayan ve devre arasına 22 puanla 13'üncü sırada giren sarı-lacivertlilerde bazı futbolcuların alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname gönderdikleri belirtildi.



İzmir ekibinin tecrübeli orta saha oyuncularından Ziya Alkurt'un alacakları ödenmediği gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.



Yönetimin futbolculara 4 milyon TL'yi aşkın borcu bulunduğu da ileri sürüldü. Transfer yasağı nedeniyle Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için Futbol Federasyonu'ndan 3 puan silme cezası alan Menemen FK'da sezon başında kulübü devralan Ekmas Sportif'in yönetimi devredebileceği iddiaları da var.



Eski Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun sahibi olduğu firma, yine sezon başından beri yönetimini yaptığı 3'üncü Lig ekibi Bergama Belediyespor'u da devretmeye hazırlanıyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ