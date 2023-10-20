Menemen FK'da Laleci dönemi bitti

Menemen FK, teknik direktör Cenk Laleci ile yollarını ayırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Menemen FK'da Laleci dönemi bitti
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20 Ekim 2023 16:41
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Iğdır FK'ya da 2-1 yenilen Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cenk Laleci'yle yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüp, Laleci'nin vedasıyla ilgili, ''Kulüp yönetimimiz, Teknik Direktörümüz Cenk Laleci ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Menemen'in yetiştirdiği önemli futbol adamlarından Cenk Laleci ve ekibine hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz'' açıklamasını yaptı.

Cenk Laleci futbolcu olarak formasını giydiği Menemen'i daha önce de çalıştırmıştı.

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