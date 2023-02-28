Menemen FK'da kaleci Bora babasının izinde

Futbolseverlerin Altay ile özdeşleştirdiği Şanver Göymen'in oğlu olan 21 yaşındaki Bora, Zülküf'ün takımdan ayrılmasıyla birlikte taktığı eldivenleri başarıyla taşıdı.



Bora, 3-0 kazanılan Ankaraspor ve Bayburt Özel İdarespor ile 2-0 galip gelinen Tarsus İdman Yurdu maçlarında kaleyi koruyup rakiplerine geçit vermedi.



Sergilediği performansla babası gibi önemli bir kaleci olacağının sinyallerini veren Bora Göymen, "Babam, yıllarca başta Altay olmak üzere çok önemli kulüplerde forma giydi. Şampiyonluklar yaşadı. Ben de onun yolundan yürüyorum. Menemen FK'da iyi bir sezon geçiriyorum. Teknik Direktörümüz Özden Töraydın başta olmak üzere, bana destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.





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