Menemen FK'da Hüsamettin Yener transferi bitti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'a 1-0 yenilen Menemen Futbol Kulübü transferde golcü Hüsamettin Yener'le anlaştı.



Son olarak Altınordu forması giyen deneyimli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Altay altyapısından yetişen ve son olarak Altınordu formasıyla mücadele eden Hüsamettin Yener ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Hüsamettin Yener'e ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.



Altay'da profesyonel olup yıllarca siyah-beyazlı formayı terleten 28 yaşındaki futbolcu kariyerinin tamamını İzmir kulüplerinde geçirdi. Hüsamettin, geçen sezonun ilk yarısında 1'inci Lig'de Göztepe'de 10 maça çıkıp 1 gol atarken, ikinci devrede Altınordu'da ise 11 müsabakada yine 1 defa gol sevinci yaşadı. Menemen, Hüsamettin'in İzmir'de 4'üncü durağı oldu.



