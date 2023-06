Menemen FK'da devir gerçekleşti

TFF 2.Lig ekiplerinden Menemen FK'da, Tahir Şahin'den alınan kulüp, Menemenli iş insanlarından Bilgin Tokul'a devredildi.



Ekmas Sportif Faaliyetler A.Ş. ile Bilgin Tokul arasında yaklaşık iki haftadır devam eden görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı. Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu ile Bilgin Tokul, resmi devri tamamlayan imzaları attı.



Devir töreninde açıklamalarda bulunan Bilgin Tokul, Menemen FK'nın Menemen ilçesinin çok önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, "Bu değer, şimdi bizim ellerimizde daha da yükselecek. Kulüp çatısı altında yüzlerce, binlerce çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak, en büyük hedefimiz. Başlatılan projelere yepyeni projeler ekleyerek kulübümüzü, ilçemiz ile daha güçlü bir şekilde birbirine bağlayacağız. Sarı-lacivert renkler, armamız, formamız, kulübümüz, bizim gurur kaynağımız. En iyi şekilde devir aldığımız kulübümüzü, çok daha iyi yerlere getireceğimize inancımız da gücümüz de hazır. Kulübümüz, her Menemenlinin gurur duyacağı bir yer olmaya devam edecek ve bu duygu her gün daha da gelişecek" dedi.



BAŞKAN PEHLİVAN'A TEŞEKKÜR



Menemen, Menemenliler ve Menemen FK'ya hizmet etmekten onur duyacaklarını kaydeden Tokul, "Bu sürecin en başından itibaren Menemen sevdalısı, örnek bir sporsever olan Menemen Belediye Başkanı Sayın Aydın Pehlivan'ın kıymetli desteklerini aldık. Bu çok önemli iş birliği ve dayanışmamızın güçlenerek süreceğine inanıyorum. Bu süreçte katkısı ve emeği olan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Menemen Kulübümüz, Menemenlilerin birliğine, bütünlüğüne, dostluğuna, centilmenliğine, mutluluğuna, dayanışmasına önemli katkı yapacaktır. İlçemizin güzel insanlarıyla ve tüm sporseverleriyle birlikte büyük başarıların altına imza atacak, birlikte başaracağız. Anlaşmamız hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.



EKMEKÇİOĞLU: ''GÖZÜMÜZ ARKADA DEĞİL''



Menemen FK Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Ekmekçioğlu ise devir teslim töreninde, "Başta Menemen Kaymakamı Sayın Fatih Yılmaz ve Menemen Belediyesi Başkan Vekili Sayın Aydın Pehlivan olmak üzere Menemen'deki tüm kurumlarla kurduğumuz iletişimle kulübümüzü adeta yeni baştan inşa ettik. Bir yılda kulübümüzün idari, kurumsal ve mali yapılanmasını tamamladık. Bu süreçte arkamızda ve yanımızda her zaman Menemen halkının gücünü hissettik. Bu bir bayrak yarışıydı ve bayrağı çok güvenli bir ele teslim ettik. Gözümüz arkada değil. Menemen FK'ya olan desteğimiz ve ilgimiz bundan sonra da devam edecek. Ekmas Sportif Faaliyetler'in spor sektöründe yatırımları da sürecek" diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ