Menemen FK'da Cenk Ahmet harekatı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda üst sıraları hedefleyen Menemen Futbol Kulübü, Cenk Laleci'nin teknik direktörlük görevine gelmesiyle dış transfere ağırlık verildi.



Şanlıurfaspor'dan Mehmet Alp Kurt'la sözleşme imzalayıp aynı takımdan golcü Kemal Rüzgar'la prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncu Cenk Ahmet Alkılıç'a yöneldi.



Son olarak Eyüpspor'da forma giyen ve İstanbul temsilcisiyle yollarını ayıran 35 yayındaki kanat oyuncusuyla görüşmelere başlandı. Cenk'e teklifini ileten yönetim, oyuncudan cevap bekliyor. Beylerbeyi, Altay, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor, Medipol Başakşehir, Alanyaspor, Erzurumspor FK ve Eyüpspor'da görev yapan futbolcu, geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off'lar dahil 29 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.



