Menemen FK çıkış peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında İnegölspor'a yenilip Kastamonuspor'la berabere kalan Menemen Futbol Kulübü 18 Ekim Çarşamba günü hafta içi mesaisinde Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK çıkış peşinde
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17 Ekim 2023 14:43
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında İnegölspor'a yenilip Kastamonuspor'la berabere kalan Menemen Futbol Kulübü 18 Ekim Çarşamba günü hafta içi mesaisinde Iğdır FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Iğdır Şehir Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçta Enver Aydın görev alacak. Menemen FK Teknik Direktörü Cenk Laleci, çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Maalesef son iki maçımızda istediğimiz sonuçları alamadık. Iğdır deplasmanına mutlak galibiyet için geldik. Kazanacak gücümüz var" diye konuştu. Menemen FK'nın bu maç öncesi 11 puanı bulunuyor.
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