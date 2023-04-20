Menemen FK Afacan'la ilk maçında puan aldı

Menemen Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Serkan Afacan'la çıktığı ilk maçtan puanla ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Menemen FK Afacan'la ilk maçında puan aldı
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20 Nisan 2023 16:17
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Serkan Afacan'la çıktığı ilk maçtan puanla ayrıldı.

Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Özden Töraydın'la yollarını ayırıp Serkan Afacan'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı. Öne geçtiği maçta avantajını koruyamayan İzmir ekibi, bu sonuçla 40 puana yükseldi.

Serkan Afacan, Bursa gibi zorlu deplasmandan puan almalarının önemli olduğunu belirterek, "Maçı kazanabilirdik. Son dakikalarda kalemizde golü gördük. Önümüze umutla bakıyoruz" dedi.

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