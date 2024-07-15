Menemen'de sözleşme fesih!

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Menemen FK'da ön libero Mehmet Alp Kurt sözleşmesini yönetimle karşılıklı anlaşarak feshetti.
Borussia Dortmund altyapısında forma giyen Almanya doğumlu 28 yaşındaki gurbetçi futbolcu geçen sezon Şanlıurfaspor'dan transfer edilmişti. Menemen formasıyla ligde 36, kupada 2 maça çıkan Mehmet, sarı-lacivertli formayla 1 gol kaydetti.
Tecrübeli oyuncunun yeni kulübünün önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.
Borussia Dortmund altyapısında forma giyen Almanya doğumlu 28 yaşındaki gurbetçi futbolcu geçen sezon Şanlıurfaspor'dan transfer edilmişti. Menemen formasıyla ligde 36, kupada 2 maça çıkan Mehmet, sarı-lacivertli formayla 1 gol kaydetti.
Tecrübeli oyuncunun yeni kulübünün önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.
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