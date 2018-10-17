Menemen Belediyespor, yoluna doludizgin devam ediyor

TFF 2. Lig'de 8. hafta maçları, iki maç dışında tamamlandı.
TFF 2. Lig'de gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Sivas Belediyespor-Menemen Belediyespor: 2-3
Etimesgut Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-0
Zonguldak Kömürspor-Tokatspor: 0-0
BUGSAŞ Spor-Fatih Karagümrük: 1-4
Pendikspor-Bandırmaspor: 4-3
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Şanlıurfaspor: 3-0
Kırklarelispor-Darıca Gençlerbirliği: 0-1
Beyaz Grup
Gaziantepspor-Keçiörengücü: 0-1
Gümüşhanespor-Sakaryaspor: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Anadolu: 0-1
Kastamonuspor 1966-Bayrampaşa: 1-1
Ankara Demirspor-Hacettepe: 1-1
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Samsunspor: 0-2
Eyüpspor-UTAŞ Uşakspor: 0-0
İnegölspor-Sarıyer: 0-2
Sancaktepe Belediyespor-Manisaspor: 3-0
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
TFF 2. Lig'de gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Sivas Belediyespor-Menemen Belediyespor: 2-3
Etimesgut Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-0
Zonguldak Kömürspor-Tokatspor: 0-0
BUGSAŞ Spor-Fatih Karagümrük: 1-4
Pendikspor-Bandırmaspor: 4-3
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Şanlıurfaspor: 3-0
Kırklarelispor-Darıca Gençlerbirliği: 0-1
Beyaz Grup
Gaziantepspor-Keçiörengücü: 0-1
Gümüşhanespor-Sakaryaspor: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Anadolu: 0-1
Kastamonuspor 1966-Bayrampaşa: 1-1
Ankara Demirspor-Hacettepe: 1-1
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Samsunspor: 0-2
Eyüpspor-UTAŞ Uşakspor: 0-0
İnegölspor-Sarıyer: 0-2
Sancaktepe Belediyespor-Manisaspor: 3-0
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın