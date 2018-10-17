  •  
    2019 için bir operasyon! 5 yolcu, 2 nokta transfer
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    Gözler hukukçularda! 'Olur' denirse G.Saray...
  •  
    Ve FIFA resmen açıkladı; 20 kişiden 1 Cengiz oldu
  •  
    Süper Lig'de 8 haftada TAM %400 değer artışı!..

Menemen Belediyespor, yoluna doludizgin devam ediyor

TFF 2. Lig'de 8. hafta maçları, iki maç dışında tamamlandı. Menemen Belediyespor, aldığı galibiyetle liderliğini devam ettirdi.

Kaynak: AA
Menemen Belediyespor, yoluna doludizgin devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2018 17:58
TFF 2. Lig'de 8. hafta maçları, iki maç dışında tamamlandı.

TFF 2. Lig'de gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup

Sivas Belediyespor-Menemen Belediyespor: 2-3

Etimesgut Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-0

Zonguldak Kömürspor-Tokatspor: 0-0

BUGSAŞ Spor-Fatih Karagümrük: 1-4

Pendikspor-Bandırmaspor: 4-3

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Şanlıurfaspor: 3-0

Kırklarelispor-Darıca Gençlerbirliği: 0-1

Beyaz Grup

Gaziantepspor-Keçiörengücü: 0-1

Gümüşhanespor-Sakaryaspor: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Anadolu: 0-1

Kastamonuspor 1966-Bayrampaşa: 1-1

Ankara Demirspor-Hacettepe: 1-1

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Samsunspor: 0-2

Eyüpspor-UTAŞ Uşakspor: 0-0

İnegölspor-Sarıyer: 0-2

Sancaktepe Belediyespor-Manisaspor: 3-0

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için