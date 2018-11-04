Menemen Belediyespor Kırmızı grupta doludizgin!

TFF 2. Lig'de 11. hafta mücadelesi bir maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Hacettepe-Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşması yarın saat 13.30'da Ankara OSTİM Stadı'nda oynanacak.
Ligin 11. haftasında oynanan maçlarda gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Kahramanmaraşspor-Sivas Belediyespor: 1-0
Menemen Belediyespor-BUGSAŞ Spor: 4-0
Tokatspor-Etimesgut Belediyespor: 0-3
Fethiyespor-Zonguldak Kömürspor: 0-0
Tuzlaspor-Kırklarelispor: 4-0
Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor: 0-2
Darıca Gençlerbirliği-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-0
Fatih Karagümrük-Pendikspor: 4-1
Konya Anadolu Selçukspor-Bandırmaspor Baltok: 1-1
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: 1-1
Gümüşhanespor-Sancaktepe Belediyespor: 1-1
Manisaspor-İnegölspor: 0-2
UTAŞ Uşakspor-Gaziantepspor: 3-0
Sarıyer-Kastamonuspor 1966: 0-0
Keçiörengücü-Bayrampaşa: 2-1
Sakaryaspor-Ankara Demirspor: 2-0
Niğde Anadolu-Yılport Samsunspor: 0-1
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Beyaz Grup'ta Hacettepe-Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşması yarın saat 13.30'da Ankara OSTİM Stadı'nda oynanacak.
Ligin 11. haftasında oynanan maçlarda gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Kahramanmaraşspor-Sivas Belediyespor: 1-0
Menemen Belediyespor-BUGSAŞ Spor: 4-0
Tokatspor-Etimesgut Belediyespor: 0-3
Fethiyespor-Zonguldak Kömürspor: 0-0
Tuzlaspor-Kırklarelispor: 4-0
Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor: 0-2
Darıca Gençlerbirliği-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-0
Fatih Karagümrük-Pendikspor: 4-1
Konya Anadolu Selçukspor-Bandırmaspor Baltok: 1-1
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: 1-1
Gümüşhanespor-Sancaktepe Belediyespor: 1-1
Manisaspor-İnegölspor: 0-2
UTAŞ Uşakspor-Gaziantepspor: 3-0
Sarıyer-Kastamonuspor 1966: 0-0
Keçiörengücü-Bayrampaşa: 2-1
Sakaryaspor-Ankara Demirspor: 2-0
Niğde Anadolu-Yılport Samsunspor: 0-1
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın