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Menemen Belediyespor bu sezon alev aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 56 puanla liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, bu sezon attığı gollerle taraftarına adeta resital sundu.

Kaynak: DHA
Menemen Belediyespor bu sezon alev aldı
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01 Mart 2018 12:57
Menemen Belediyespor 24 maçta attığı 51 golle Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'dan sonra profesyonel liglerin en skorer ekibi oldu. Bu sezon sadece 1-0 yenildiği Sivas Belediyespor ve Eyüpspor maçlarında sevinç yaşayamayan Menemen Belediyespor, 2.1 gol atma ortalamasıyla oynadı. Galatasaray ise 23 maçta 52 kez fileleri sarstı.

Cumartesi günü evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak İzmir ekibinde şok bir gelişme yaşandı.

Geçen hafta oynanan Kastamonuspor 1966 maçında sağ omzundan sakatlanan golcü Kerem Bulut'un omzunun çıktığı tespit edildi. Kerem'in Keçiörengücü sınavında forma giyemeyeceği, teknik direktör Suat Kaya'nın Ozan Papaker'i sahaya süreceği bildirildi.

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