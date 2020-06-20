Menemen Belediye, 6 maç aradan sonra güldü!

TFF 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, Menemen Belediye'yi konuk etti.



Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Menemen Belediye'ye galibiyeti getiren golü 77. dakikada Rıdvan Koçak kaydetti.



Ligde 6 maç aradan sonra kazanan Menemen Belediye, puanını 38 yaptı ve 11. sırada yer aldı. 6 maçtır kazanamayan Balıkesirspor ise 35 puanla 12. sırada yer aldı.



Menemen Belediye, gelecek hafta Boluspor'u konuk edecek. Balıkesirspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.



