Menemen Belediye, 6 maç aradan sonra güldü!

TFF 1. Lig'de 29. hafta mücadelesinde Menemen Belediye, deplasmanda Balıkesir'i 1-0 mağlup etti ve 6 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Menemen Belediye, 6 maç aradan sonra güldü!
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20 Haziran 2020 22:32
TFF 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, Menemen Belediye'yi konuk etti.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Menemen Belediye'ye galibiyeti getiren golü 77. dakikada Rıdvan Koçak kaydetti.

Ligde 6 maç aradan sonra kazanan Menemen Belediye, puanını 38 yaptı ve 11. sırada yer aldı. 6 maçtır kazanamayan Balıkesirspor ise 35 puanla 12. sırada yer aldı.

Menemen Belediye, gelecek hafta Boluspor'u konuk edecek. Balıkesirspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.



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