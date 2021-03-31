Menajerlere en çok ücret ödeyen İngiliz kulübü Chelsea oldu

Kulüp Menajer ücretleri (milyon sterlin) Chelsea 35,247,822 Manchester City 30,174,615 Manchester United 29,801,555 Liverpool 21,652,589 Tottenham 16,520,177 Arsenal 16,462,480 Everton 14,071,886 Wolverhampton 12,598,466 Leicester City 12,518,018 Newcastle United 11,349,953 West Ham United 9,689,567 Fulham 9,347,927 Aston Villa 8,928,343 Brighton and Hove Albion 7,496,038 Sheffield United 7,081,018 Leeds United 7,034,943 Southampton 6,804,154 Crystal Palace 6,760,093 Burnley 4,458,520 West Bromwich Albion 4,222,059 Toplam 272,220,223

'de son bir yılda transferlerde oyuncu menajerlerine en çok ücret ödeyen kulüp, 35 milyon sterlinleoldu.İngiltere Futbol Federasyonu, 2020 Şubat ile 2021 Şubat tarihleri arasındaki bir yıl dönemde, Premier Lig ekiplerinin transferde oyuncu menajerlerine yaptığı ödemelerin miktarını duyurdu.İngiltere Premier Lig kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yavaşlayan futbol piyasasına rağmen bir yıl içinde menajerlere toplam 272 milyon sterlinin üzerinde ödeme yaparak önceki yılın miktarını (263 milyon sterlin) geride bıraktı.Geçen yaz transfer sezonunda kadrosuna Ben Chilwell, Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Edouard Mendy ve Thiago Silva gibi önemli oyuncuları katan Chelsea, bir yılda futbolcu menajerlerine 35 milyon sterlinin üzerinde ücret ödeyerek bu alanda zirvede yer aldı.Oyuncu temsilcilerine yapılan ödemede Chelsea'yi, 30,1 milyon sterlinle Manchester City, 29,8 milyon sterlinle Manchester United takip etti.İngiltere Premier Lig ekiplerinin menajerlere ödediği ücretler şöyle: