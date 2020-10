Menajerler hemfikir: "Giannis, Bucks'tan ayrılmaz!"

NBA menajerlerinin, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Bucks'tan ayrılacağına inanmadığı bildirildi.



Antetokounmpo, bu ölü sezonda bir supermax sözleşme uzatması imzalayabilir. Bunu yapmayı reddederse, 2021'de bir serbest oyuncu olacak.



Bleacher Report'ta yer alan habere göre, The Athletic'in menajer anketinde yer alanlardan bazılarının, Giannis'in takımdaki durumu hakkında şunları söyledikleri görüldü:



"Basına söylediği her şey, takımda kalacağı üzerineydi. Ben buna inanma eğilimindeyim ama bu tarz şeylerin hızla değişebileceğini de biliyorum. Bunlar insan, makine değiller; Kalma şansı %70 diyorum, ancak o da takımın ne yapacağını görmek için bekliyor."



"NBA'de onun seviyesindeki herhangi bir oyuncu hayır derdim, ama bence o kalır."



"Bence kalacak. Kalacağını umuyorum. Bu, lig için de iyi olur."



"Sanırım önümüzdeki yıl bu sözleşmeyi bitirene kadar oynayacak ve sonra Milwaukee'ye, kendisinin çevresinde gereken takımı kurması için her türlü fırsatı verecek. Bence doğal eğilimi kalmak olacaktır ve tepki vereceği baskının çoğu, dışarıdan gelecektir. İnsanlar onun daha iyi bir yerde olduğunu düşünüyor. Bir diğer konu ise daha iyi şut atmak zorunda olduğu. Ama etrafına birkaç şutör almaları gerekiyor, bu kesin."



"BAŞKASININ YANINA GİDECEK BİR ADAM DEĞİL"



"Onu New York'ta görebiliyorum. Bence sonsuza kadar o kadar kötü durumda olamazsınız. Dürüst olmak gerekirse Milwaukee'de kalacağını düşünüyorum, ama bahse girmem gerekirse, başka bir yere gideceğini söylerdim. Ayrıca, pazarlanabilirliği daha yüksek bir yere gideceğine de bahse girebilirdim."



"Onun ayrılacak türde biri olduğunu sanmıyorum. İki kez MVP olmuş biri. Kendisinin etrafında bir ekip kurulmasını isteyen tipte bir adam olduğunu ve birinin yardımcısı olmak için başka bir yere gitmeyeceğini söylemek pek de zor değil. İnsanların onun yanına gelmesini ve ona yardım etmesini sağlayacaktır. Ayrıca burada muhtemel olarak çeyrek milyar dolar paradan da bahsediyoruz."



"Basketbol ekonomisinde ve dünyada olacak her şeye bakıldığında, bu sözleşmeyi geri çevirmek çok zor olacaktır ve ayrıca onun başarıya uzanacak yolunu şimdiden görebiliyorsunuz. O kadar zorlu bir durumda değil. Washington'daki John Wall gibi değil."



Şu anda durumun her seçeneğe açık olduğunu iddia edebilirsiniz. Milwaukee'de zor kısmı çözdünüz ve şimdi sadece etrafındakileri geliştirmek zorundasınız. Ben ayrılacağını sanmıyorum. Aceleyle ayrılması gerektiğini düşünmeye başlayacağını sanmıyorum."