Beşiktaş'ta 4.5 milyon euroluk bonservisi ve kendisine yapılan ödemelerle kulübe maliyeti 10.9 milyon euro olan Georges-Kevin N'Koudou'nun durumu masada.



Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fransız futbolcunun gönderilmesi de gündeme gelirken menajerinin tüm hak edişlerin ödenmesi halinde ayrılabileceklerini ilettiği öğrenildi.



SUUDİ ARABİSTAN YA DA KATAR



Beşiktaş yönetimi ise oyuncunun gitmesi halinde kolaylık gösterileceğini belirtirken N'Koudou'nun bir sonraki durağının Suudi Arabistan ya da Katar olması bekleniyor.



