Menajerinden Mesut Özil itirafı!

Menajer Erkut Söğüt, Mesut Özil'in futbolu bırakma kararını anlattı. İşte sözleri...



Mesut Özil'in sahalara veda etmesini değerlendiren Erkut Söğüt, "Her futbolcu için faklı perspektifler var. Özil de kendi kararını verdi. Saygı duymak gerekiyor. " dedi.



Sözlerine devam eden Söğüt, "Kendi düşündü, kendi karar verdi. Ailesi ve kendisi için en doğrusunun yaptığını düşünüyor. Saygı duymak gerekiyor. Bakalım bundan sonrası için ne yapacak" açıklamasını yaptı.





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