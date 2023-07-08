Menajerinden Beşiktaş'a müjde!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon öncesinde aldığı karara göre kulüpler, mavi kart sahibi bir başka milli takım oyuncusu ile Türk Cumhuriyetleri'nde forma giyen futbolculardan birini transfer ederse yerli kategorisinde oynatabilecek.Bundan dolayı kadrosunu kaliteli bir isimle güçlendirmek için girişimlerde bulunan Kara Kartal, son olarak listesine Rusya Ligi ekibi CSKA Moskova forması giyen Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u almıştı.25 yaşındaki futbolcu için kulübüyle pazarlıklara başlayan ve 5 milyon Euro'luk geri dönüş alan yönetim, pazarlıklarını sürdürüyor.Asıl mevkii orta saha olmasına rağmen; sol bek, stoper, 10 numara ve hücum hattındaki iki kanatta yani neredeyse kale hariç her yerde oynama özelliği bulunan 1,85'lik futbolcunun temsilcisi Evgeny Novikov, oyuncunun transferiyle ilgili konuştu.Novikov,ifadelerini kullandı.