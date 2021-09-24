Menajerimi Ara yeni bölüm Pazar online izle StarTV canlı yayın kesintisiz (24 Eylül Cuma)

MENAJERİMİ ARA 20. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ünlü dizi sevenlerini yeni bölüm StarTV HD online izle 20 bölüm youtube tek parça izle detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Star'da yayınlanan ve ilgiyle izlenen Menajerimi Ara son bölüm izle yayınlanıyor. Tarihlerden 10 Ocak Pazar günü Menajerini Ara son bölüm yayınlanacak ve yeni bölüm ile ekranlarda olacak. StarTV'de yayınlanan Manejerimi Ara dizisi uyarlama dizisi olarak karşımıza çıkıyor ve 20. bölüm canlı izle yeni full izle detayları bulunuyor.Barış'la Dicle arasında yaşanan romantik yakınlaşma onlar için yeni bir başlangıç gibi görünse de işleri o kadar kolay olmaz. Kıraç yılbaşı akşamı duyduğu haberi sindirmeye çalışırken Serkan hiç vakit kaybetmeden Ego Ajans'ta yeni bir dönemi başlatır. Feris ve Kıraç bir oyuncu ve bir yönetmenin eskiye dayanan küslüğünü çözmeye çalışırken Dicle sürpriz bir çıkış yapar.Dicle'nin bu hamlesinden sonra işler iyice çıkmaza girer ve bunun bedeli Ego Ajans için ağır olur. Bütün hayatını değiştirecek bir teklif karşısında Emir'in bir seçim yapması gerekir. Kıraç'ın Serkan'la gizemli geçmişi adım adım peşinden gelirken Kıraç sonunda hayatının en büyük hatasıyla yüzleşmeye karar verir. Kıraç'ın itirafı Ego'daki herkesi şoke ederken Dicle'yi de çok zor durumda bırakır.Ego Ajans'ta durumlar kötüye giderken, Mayda'nın yapacağı hamleler ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Feris oyuncusunun ehliyet krizini çözmek için ilginç yöntemler denerken, Kıraç temsil ettiği senaristin yazdığı işleri satmak için sürpriz yollara başvurur. Bir marka, kampanya yüzü tercihlerinde Feris ve Dicle'yi rekabete sürükler ve bu durum Barış ve Emir'i de karşı karşıya getirir. Bu kampanyanın sonucu, Barış ve Dicle arasında beklenmedik gelişmelere sebep olur. EGO Ajans'ın geleneksel yılbaşı partisi herkes için bir dönüm noktası olur. Beklenmedik olayların yaşandığı bu gecede, Dicle ve Barış yeni bir sayfa açarken, Kıraç hiç istemediği bir gerçekle yüzleşir.Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans'ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle'yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç ÖzdalBabasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?İç çekimlerin bir kısmı ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşmektedir. Fakat sahneler özellikle Maslak'taki iş merkezlerinin tam kalbinde çekiliyor. Menajerimi Ara dizisi, İstanbul'un birçok farklı ilçesinde çekiliyor. Ego manajerlik ajansı çekimleri İstanbul - Maslak'taki 42 Plaza'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un gözde mekanlarından birisi olan Ataşehir'deki lüks konutlarda Menajerimi Ara dizisinin çekimleri devam ediyor.Bu sırada Ego Ajans yeni maceralarla çalkalanmaktadır. Çınar'ın oyuncusu Tuba Büyüküstün, yurtdışından çok önemli bir yönetmenden film teklifi almıştır ve daha şimdiden bütün sektör bunu konuşmaya başlamıştır bile… Ama ne yazık ki Çınar'ın hiç hesaba katmadığı bir sorun çıkar ortaya… Çınar bu sorunu çözmeye çalışırken Feris de yeni asistanını tanımaya ve ona güvenip güvenemeyeceğini tartmaya çalışır. Bu esnada Dicle, bilmeden Feris'in yeni starı Barış'la tanışır ve beklenmedik bir maceraya atılmak zorunda kalır, acaba buna Feris ne diyecek?Yapım: Ay YapımYapımcı: Kerem ÇatayYönetmen: Ali BilginSenaryo Yazarı: Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtakİdari Yapımcı: Ali Demir2. Yönetmen: Elif TurgayGörüntü Yönetmeni: Selim DemiratarSanat Yönetmeni: İsmail DurmazMüzik: Saki Çimen, Uğur AteşKıraç: Barış FalayFeris: Canan ErgüderÇınar: Fatih ArtmanDicle: Ahsen EroğluBarış: Deniz Can AktaşPeride: Ayşe Nil ŞamlıoğluBeren: Yaprak MedineGülin: Gamze KaradumanJülide: Nazlı Senem ÜnalEmrah: Semi SırtıkkızılBekir: Bedir BedirMayda: Aslı MavitanLeyla: Pınar ÜnsalMeral: Buse Sinem İrenEce: Duygu ŞenSedef: Melisa SedaAydın: Beran KotanMenajerimi Ara dizisi StarTV 27 Aralık Pazar akşamında izleyicilerini bekliyor. İzleyiciler Pazar günü saat 20:00'de ekran başına geçerek izlemeye koyulacak.Kıraç'ın, Dicle'nin babası olduğu gerçeğini açıklaması Ego Ajans'ta bütün taşları yerinden oynatır. Mayda ve Beren'le yüzleşen Kıraç'ın tek sınavı ailesi değildir. Serkan'ın köşeye sıkıştırmasıyla Kıraç'ın ajanstaki geleceği tehlikeye girer. Yaşananlardan sonra herkesin büyük tepkisiyle karşılaşan Dicle, bir yandan babası Kıraç'ı ayağa kaldırmaya çalışırken diğer yandan kendisini de tehlikeye attığı büyük bir mücadeleye girer. Barış, bu mücadelede Dicle'nin en büyük destekçisi olur. Emir ise Dicle'yle ilgili fark ettiği gerçeklerin etkisiyle geleceğini belirleyecek bir adım atar. Feris'in içinde bulunduğu durum onu hayatta en büyük korkusuyla bir kez daha yüzleştirir. Herkes için yepyeni bir dönem başlarken Kıraç ve Dicle bir kez daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.