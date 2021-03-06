Menajerimi Ara izle tek parça StarTV (CANLI) 7 Mart 2021 Pazar

MENAJERİMİ ARA 28. BÖLÜM İZLE STAR TV İÇİN TIKLAYIN



Menajerimi Ara 28. bölüm Star TV Pazar ekranlarında canlı izlenebiliyor ve seyircisiyle buluşuyor. 7 Mart 2021 Pazar günü yeni bölüm Menajerimi Ara Pazar günü ekranlardaki yerini alacak. Menajerimi Ara 7 Mart 2021 Menajerimi Ara online izle yeni bölümüyle StarTV 7 Mart Pazar 7 Mart canlı izleyebilirsiniz. Online izle yeni bölümüyle ekranlara geliyor ve televizyon başında izleyiciler meraklı bekleyişini sürdürüyor. Vatandaşlar severek izlediği Menajerimi Ara online izle canlı yayın yeni bölüm diyerek meraklı bekleyişini sürdürüyor ve kesintisiz izliyor.Dicle'nin Ömer'le görüşmesi işleri daha çok karıştırırken Barış'ın verdiği tepki Ömer'le karakola düşmelerine sebep olur. Serkan tazminat meselesi için herkesi sıkıştırmaya devam ederken Kıraç'ın öne sürdüğü fikir menajerleri ve asistanları yeni bir maceraya sürükler. Menajerler ve asistanlar ikinci bir Gökçe Bahadır bulmak için şehrin dört bir yanını gezmek zorunda kalırlar. Kıraç, oyuncusunun sette partneriyle yaşadığı krizi çözmeye çalışır. Dicle, Barış için bir adım atarken, karşısında Barış'ın annesi Ayla'yı bulur. Serkan, Feris'in hamilelik süreci için Çınar'dan yardım alır. Peride'nin Ece'den öğrendiği bir gerçek ise sürpriz bir ismi sorgulamasına neden olur.Dicle'yle çıkan haberlerin ardından Barış'ın yapacağı hamleler herkes için işleri daha çok zorlaştırır. Feris'in hamileliğini öğrenen Serkan, bunun üzerine ona yaklaşmanın yollarını arar. Barış'ın annesi Ayla'nın gelişi ise Dicle ve Barış'ı etkiler. Çınar ve Feris, yeni işleri için gizli planlar yaparken sürpriz bir isme yakalanırlar. Bu durum, Feris'in kendisiyle ilgili bir gerçeği itiraf etmesine neden olur. Dicle'nin, Ömer'le yapacağı sürpriz görüşme hiç beklenmedik olayların yaşanmasına sebep olur. Kıraç, bir oyuncusunun tiyatro provasında yaşadığı krizi çözmeye çalışırken, ajansın gündemindeki tazminat meselesi herkesi karşı karşıya getirir. Bu duruma sebep olan kişiyle ilgili yapacakları hamle ise merak konusu olur.Barış'la Dicle arasında yaşanan romantik yakınlaşma onlar için yeni bir başlangıç gibi görünse de işleri o kadar kolay olmaz. Kıraç yılbaşı akşamı duyduğu haberi sindirmeye çalışırken Serkan hiç vakit kaybetmeden Ego Ajans'ta yeni bir dönemi başlatır. Feris ve Kıraç bir oyuncu ve bir yönetmenin eskiye dayanan küslüğünü çözmeye çalışırken Dicle sürpriz bir çıkış yapar.Dicle'nin bu hamlesinden sonra işler iyice çıkmaza girer ve bunun bedeli Ego Ajans için ağır olur. Bütün hayatını değiştirecek bir teklif karşısında Emir'in bir seçim yapması gerekir. Kıraç'ın Serkan'la gizemli geçmişi adım adım peşinden gelirken Kıraç sonunda hayatının en büyük hatasıyla yüzleşmeye karar verir. Kıraç'ın itirafı Ego'daki herkesi şoke ederken Dicle'yi de çok zor durumda bırakır.Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç ÖzdalBabasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?İç çekimlerin bir kısmı ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşmektedir. Fakat sahneler özellikle Maslak'taki iş merkezlerinin tam kalbinde çekiliyor. Menajerimi Ara dizisi, İstanbul'un birçok farklı ilçesinde çekiliyor. Ego manajerlik ajansı çekimleri İstanbul - Maslak'taki 42 Plaza'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un gözde mekanlarından birisi olan Ataşehir'deki lüks konutlarda Menajerimi Ara dizisinin çekimleri devam ediyor.Bu sırada Ego Ajans yeni maceralarla çalkalanmaktadır. Çınar'ın oyuncusu Tuba Büyüküstün, yurtdışından çok önemli bir yönetmenden film teklifi almıştır ve daha şimdiden bütün sektör bunu konuşmaya başlamıştır bile… Ama ne yazık ki Çınar'ın hiç hesaba katmadığı bir sorun çıkar ortaya… Çınar bu sorunu çözmeye çalışırken Feris de yeni asistanını tanımaya ve ona güvenip güvenemeyeceğini tartmaya çalışır. Bu esnada Dicle, bilmeden Feris'in yeni starı Barış'la tanışır ve beklenmedik bir maceraya atılmak zorunda kalır, acaba buna Feris ne diyecek?Yapım: Ay YapımYapımcı: Kerem ÇatayYönetmen: Ali BilginSenaryo Yazarı: Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtakİdari Yapımcı: Ali Demir2. Yönetmen: Elif TurgayGörüntü Yönetmeni: Selim DemiratarSanat Yönetmeni: İsmail DurmazMüzik: Saki Çimen, Uğur AteşKıraç: Barış FalayFeris: Canan ErgüderÇınar: Fatih ArtmanDicle: Ahsen EroğluBarış: Deniz Can AktaşPeride: Ayşe Nil ŞamlıoğluBeren: Yaprak MedineGülin: Gamze KaradumanJülide: Nazlı Senem ÜnalEmrah: Semi SırtıkkızılBekir: Bedir BedirMayda: Aslı MavitanLeyla: Pınar ÜnsalMeral: Buse Sinem İrenEce: Duygu ŞenSedef: Melisa SedaAydın: Beran KotanYoğun izleyici kitlesine sahip olan dizi Manajerimi ara yeni bölüm olarak 7 Mart 2021 Pazar saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak, canlı takip tek parça olarak izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümüyle Menajerimi Ara 28. bölüm canlı izle seçeneği ile son bölümü izleyebilirsiniz.Star'da yayınlanan ve ilgiyle izlenen Menajerimi Ara son bölüm izle yayınlanıyor. Tarihlerden 7 Mart Pazar günü Menajerini Ara son bölüm yayınlanacak ve yeni bölüm ile ekranlarda olacak.