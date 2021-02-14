Menajerimi Ara 25. bölüm izle tek parça Star TV canlı yayın full

Menajerimi Ara 14 Şubat 2021 Menajerimi Ara online izle yeni bölümüyle StarTV online canlı izleyebilirsiniz. Online izle yeni bölümüyle ekranlara geliyor ve televizyon başında izleyiciler meraklı bekleyişini sürdürüyor. Vatandaşlar severek izlediği Menajerimi Ara online izle canlı yayın yeni bölüm diyerek meraklı bekleyişini sürdürüyor ve kesintisiz izliyor.

14 Şubat 2021 11:13
Menajerimi Ara 25. bölüm izle tek parça Star TV canlı yayın full
Ünlü dizi sevenlerini yeni bölüm StarTV HD online izle 25. bölüm youtube tek parça izle detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Star'da yayınlanan ve ilgiyle izlenen Menajerimi Ara son bölüm izle yayınlanıyor. Tarihlerden 14 Şubat Pazar günü Menajerini Ara son bölüm yayınlanacak ve yeni bölüm ile ekranlarda olacak. StarTV'de yayınlanan Manejerimi Ara dizisi uyarlama dizisi olarak karşımıza çıkıyor ve 25. bölüm canlı izle yeni full izle detayları bulunuyor. 

Menajerimi Ara 25. bölüm Pazar Star TV'de saat 20:00'de 14 Şubat 2021 tarihinde yayınlanacak.

MENAJERİMİ ARA 25. BÖLÜM İZLE STAR TV TIKLAYIN



MENAJERİMİ ARA 25. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Menajerimi Ara 25. bölümün konusun açıklandı. Menajerimi Ara yeni bölümün konusu şu şekilde:

Yaklaşan 'Sevgililer Günü', Barış ve Dicle'nin aşkına yeni heyecanlar katar. Ancak maalesef 'Sevgililer Günü' ajanstaki herkes için mutlu bir gün değildir. Uyumlu bir çift olan oyuncuları bir reklamda oynamak üzereyken ayrılan Kıraç ve Feris, onları barıştırmak için ellerinden geleni yaparken kendi özel hayatlarında bu kadar şanslı olmayacaklardır. Feris'in Serkan'ın evli olduğunu öğrenmesiyle büyük bir karar vermesi gerekirken, Kıraç da Mayda'yla kaderlerini belirleyecek son adımı atar. Çınar ise Jülide'ye yaptığı hatadan sonra Serdar Ortaç'la birlikte depresyona girmiştir. Bütün ekip Peride'nin düzenlediği tekler partisinde biraz olsun moral bulmak üzereyken Dicle ve Barış'ın fotoğraflarının herkes tarafından görülmesi olayları yine içinden çıkılmaz bir hale sokar.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ



SON BÖLÜM MENAJERİMİ ARA ÖZETİ, SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Barış'la Dicle arasında yaşanan romantik yakınlaşma onlar için yeni bir başlangıç gibi görünse de işleri o kadar kolay olmaz. Kıraç yılbaşı akşamı duyduğu haberi sindirmeye çalışırken Serkan hiç vakit kaybetmeden Ego Ajans'ta yeni bir dönemi başlatır. Feris ve Kıraç bir oyuncu ve bir yönetmenin eskiye dayanan küslüğünü çözmeye çalışırken Dicle sürpriz bir çıkış yapar.

Dicle'nin bu hamlesinden sonra işler iyice çıkmaza girer ve bunun bedeli Ego Ajans için ağır olur. Bütün hayatını değiştirecek bir teklif karşısında Emir'in bir seçim yapması gerekir. Kıraç'ın Serkan'la gizemli geçmişi adım adım peşinden gelirken Kıraç sonunda hayatının en büyük hatasıyla yüzleşmeye karar verir. Kıraç'ın itirafı Ego'daki herkesi şoke ederken Dicle'yi de çok zor durumda bırakır.



MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?

Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal

Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?

MENAJERİMİ ARA DİZİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İç çekimlerin bir kısmı ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşmektedir. Fakat sahneler özellikle Maslak'taki iş merkezlerinin tam kalbinde çekiliyor. Menajerimi Ara dizisi, İstanbul'un birçok farklı ilçesinde çekiliyor. Ego manajerlik ajansı çekimleri İstanbul - Maslak'taki 42 Plaza'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un gözde mekanlarından birisi olan Ataşehir'deki lüks konutlarda Menajerimi Ara dizisinin çekimleri devam ediyor. 



MANEJERİMİ ARA DİZİSİ OYUNCULARI

Bu sırada Ego Ajans yeni maceralarla çalkalanmaktadır. Çınar'ın oyuncusu Tuba Büyüküstün, yurtdışından çok önemli bir yönetmenden film teklifi almıştır ve daha şimdiden bütün sektör bunu konuşmaya başlamıştır bile… Ama ne yazık ki Çınar'ın hiç hesaba katmadığı bir sorun çıkar ortaya… Çınar bu sorunu çözmeye çalışırken Feris de yeni asistanını tanımaya ve ona güvenip güvenemeyeceğini tartmaya çalışır. Bu esnada Dicle, bilmeden Feris'in yeni starı Barış'la tanışır ve beklenmedik bir maceraya atılmak zorunda kalır, acaba buna Feris ne diyecek?

Yapım Ekibi

Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Yönetmen: Ali Bilgin
Senaryo Yazarı: Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtak
İdari Yapımcı: Ali Demir
2. Yönetmen: Elif Turgay
Görüntü Yönetmeni: Selim Demiratar
Sanat Yönetmeni: İsmail Durmaz
Müzik: Saki Çimen, Uğur Ateş



Oyuncular

Kıraç: Barış Falay
Feris: Canan Ergüder
Çınar: Fatih Artman
Dicle: Ahsen Eroğlu
Barış: Deniz Can Aktaş
Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu
Beren: Yaprak Medine
Gülin: Gamze Karaduman
Jülide: Nazlı Senem Ünal
Emrah: Semi Sırtıkkızıl
Bekir: Bedir Bedir
Mayda: Aslı Mavitan
Leyla: Pınar Ünsal
Meral: Buse Sinem İren
Ece: Duygu Şen
Sedef: Melisa Seda
Aydın: Beran Kotan

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yoğun izleyici kitlesine sahip olan dizi Manajerimi ara yeni bölüm olarak 14 Şubat 2021 Pazar saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak ,canlı takip tek parça olarak izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümüyle Menajerimi Ara 25. bölüm canlı izle seçeneği ile son bölümü izleyebilirsiniz.

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Sosa havasını buldu Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Sosa havasını buldu
Türk Telekom Stadı'nda son durum Galatasaray

Türk Telekom Stadı'nda son durum
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı Beşiktaş

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı
Fenerbahçe'de sakatlar dönüyor Fenerbahçe

Fenerbahçe'de sakatlar dönüyor
Fenerbahçe geçen sezona fark attı! Fenerbahçe

Fenerbahçe geçen sezona fark attı!
14 Şubat Pazar Arıza Show TV izle tek parça yeni bölüm, Arıza Show TV yeni 22. bölüm tek parça kesintsiz full Gündem

14 Şubat Pazar Arıza Show TV izle tek parça yeni bölüm, Arıza Show TV yeni 22. bölüm tek parça kesintsiz full
Trabzonspor'da 3 maçtır kahraman Bakasetas Trabzonspor

Trabzonspor'da 3 maçtır kahraman Bakasetas
(SHOW İZLE ARIZA YENİ BÖLÜM) Kesintisiz tek parça full izle Arıza Show TV 14 Şubat Pazar Gündem

(SHOW İZLE ARIZA YENİ BÖLÜM) Kesintisiz tek parça full izle Arıza Show TV 14 Şubat Pazar
Mustafa Muhammed'e YouTuber tercüman! Galatasaray

Mustafa Muhammed'e YouTuber tercüman!
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
2

Fenerbahçe'de iki koronavirüs vakası
3

Giresunspor'da 1 futbolcunun testi pozitif
4

Trabzonspor öncesi Gaziantep'te 2 pozitif vaka
5

Fenerbahçe HDI Sigorta'da 4 kişinin test sonucu pozitif
6

NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi
7

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs açıklaması!
8

Fenerbahçe HDI Sigorta'nın 3 maçı ertelendi
9

Atletico Madrid-Chelsea maçı Bükreş'te oynanacak
10

Premier Lig'de iki koronavirüs vakası tespit edildi
yukarı ok