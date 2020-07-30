Ocak transfer döneminde PSV'nin yolunu tutan ve adı transferde Fenerbahçe ile anılan Ricardo Rodriguez, tekrar Milan'a döndü.



Milan'daki geleceği merak edilen sol bek oyuncusu için menajeri Gianluca Di Domenico ile Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini arasında bir görüşme gerçekleşti.



BONSERVİSİNİ SORDU



Milan ile sözleşmesi 2021 yazında bitecek oyuncu için, yeniden sözleşme imzalanması beklenmiyor. Menajer Gianluca Di Domenico, Milan'ın Ricardo Rodriguez'in satışı için ne kadar bonservis talep edeceğini öğrenmek istiyor.



Milan'ın gelecek günlerde oyuncu için istediği bonservisi belirleyip, ilgilenen takımlarla görüşmelere başlaması bekleniyor.



İsviçreli Ricardo Rodriguez, bu sezon toplam 11 maçta görev aldı. 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda herhangi bir gol veya asist katkısı yapamadı.



