Menajeri, Pogba'nın sıradaki adresini açıkladı!

Menajer Mino Raiola oyuncusu Paul Pogba için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Menajeri, Pogba'nın sıradaki adresini açıkladı!
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08 Aralık 2020 18:45
Ünlü menajer Mino Raiola, kariyerini Manchester United'da sürdüren Paul Pogba için açıklamalarda bulundu.

Raiola, oyuncusunun bir sonraki adresinin yeniden Juventus olabileceğini itiraf etti.

"EN İYİ ÇÖZÜM SATILMASI"

Fransız milli oyuncu için konuşan deneyimli menajer; "Pogba, Manchester'da mutsuz. 1.5 sezon sonra sona erecek bir kontratı var ancak bence en iyi çözüm onun gelecek transfer döneminde takımdan ayrılması olur. Eğer satılmazsa sözleşmesini uzatmak istemediği için, Manchester onu bedavaya kaybetme riskini alır." açıklamasında bulundu.

Raiola, oyuncusunun olası yeni adresi için; "Belki de Juventus onun yeni rotası olur. Eski takım arkadaşları ve kulüple ilişkisi mükemmel. Koronavirüs nedeniyle herkesin Paul'u alması mümkün değil ama önemli olan onu istemek." dedi.



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