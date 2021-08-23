Menajeri Ahmet Bulut'tan Falcao için ayrılık açıklaması!

Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Ahmet Bulut Falcao'nun ayrılık iddialarını yalanladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Menajeri Ahmet Bulut'tan Falcao için ayrılık açıklaması!
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23 Ağustos 2021 10:46
Galatasaray 'da bir türlü bekleneni veremeyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusuyken, Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım geldi.

Taron, Falcao'yla beraber fotoğrafını paylaşıp, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." yazdı.

Ahmet Bulut yalanladı!

Bu paylaşım ayrılık iddialarını güçlendirirken, Fanatik ise hikayenin perde arkasına ulaştı. 35 yaşındaki golcünün Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, ayrılık iddialarının doğru olmadığını söyledi.


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