'Galatasaray şampiyon olursa işler değişir'

'Hedef şampiyonluk mücadelesi'

'Yüzde 25 kesinti varken transfer olmaz'

Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle verilen aranın bu sezonun uzamasına yol açacağına dikkat çeken Marcelo Robalinho, bu durumun futbolcuya da yansıması olacağını duyurdu.Bu durumda Brezilyalı oyuncunun kulüple haziranda bitecek sözleşmesinin uzatılacağını belirten Robalinho, sürecin temmuza uzamasının beklendiğini ifade ederek "Türkiye'de liglerin haziran başında başlaması bekleniyor. Mariano'nun sözleşmesinin de ligin bitimine kadar uzatılacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.Flamengo, Internacional ve Palmeiras takımlarının oyuncuya ilgisi olduğuna işaret eden menajer Robalinho, sarı-kırmzılıların sezonu mutlu sonla noktalaması durumunda futbolcunun gelecek sezon için de takımda kalmasının önünün açılacağına dikkat çekerek "Brezilya'daki tüm kulüplerin bu transfer için şansı var, Mariano da ülkeye dönmeyi istiyor. Ancak Galatasaray bu sezon da şampiyon olursa, Mariano o zaman değere binecek ve bu durum Brezilya'ya transferine engel oluşturacaktır. Özellikle de içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin bir çok kulübü mali açıdan sıkıntıya sokacağı da düşünüldüğünde..." dedi.33 yaşındaki futbolcunun Brezilya'ya dönme olasılığı ile ilgili konuşan menajer, şunları söyledi: "Internacional yılın başında bir teklifle geldi. Ancak ayrıntılar konusunda bir ilerleme sarf edilemedi. O dönem Mariano ülkeye dönmeye çok sıcak bakıyordu. Burada önemli olan kulüp yapısı iyi olan, şampiyonluğa oynayan bir takıma gitmek"Atletico Mineiro teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin oyuncuya ilgisini de yorumlayan Mariano'nun temsilcisi şöyle devam etti: "Bu takımda oyuncu maaşları yüzde 25 azaltılıyor. Bu durumda transfer görüşmesi hangi koşullarda yapılacak? Korona krizinin geçmesini beklemek lazım. Çünkü o zaman kulüplerin gelirlerinde ne kadar azalma olacağı ortaya çıkacak"