Menajeri açıkladı: "Galatasaray, Seri'yi istiyor"

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Seri'nin menajeri Franklin Mala, sarı-kırmızılı ekibin oyuncuyla tekrar ilgilendiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Menajeri açıkladı: 'Galatasaray, Seri'yi istiyor'
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16 Ocak 2021 17:14
Galatasaray'ın devre arasındaki transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Jean Michael Seri'nin menajeri Franklin Mala, Portekiz basınına transferle ilgili konuştu.

Benfica'nın da ilgilendiği belirtilen Fildişili oyuncunun peşinde Galatasaray'ın olduğunu doğrulayan menajer, "Fulham'da kalma ihtimali yok, zaten kalmaması lazım. Benfica'dan benimle doğrudan temasa geçen kimse olmadı ancak sanırım kulüp ile oyuncu arasında bir görüşme olmuş. Galatasaray'ın ise bir ilgisi var. Ne olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KİRALAMA BEDELİ VERMEK İSTEMİYOR

Galatasaray, geçen sezon 1.5 milyon Euro'ya kiraladığı oyuncu için bu kez kiralama bedeli ödemek istemiyor. Fulham'da kadro dışı bırakılan Fildişili 6 numaranın da tekrar Fatih Terim'le çalışmayı çok istediği belirtiliyor. Öte yandan yönetimin de geçen sezon sonunda birikmiş alacağının önemli kısmından vazgeçen Seri'nin dönüşüne sıcak baktığı kaydediliyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 37 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



 



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