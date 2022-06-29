Menajeri açıkladı: 'Galatasaray'ın listesinde'

Zenit ile sözleşmesi sona eren Rus orta saha Magomed Ozdoev'in menajeri Anzor Gargaev, oyuncusunu Galatasaray'ın istediğini öne sürdü.
Rusya'dan Sport - Express'e konuşan Anzor Gargaev, "Rusya'dan Magomed Ozdoev ve Artem Dzyuba'ya tek bir teklif bile gelmemesine çok şaşırdım. Ozdoev ve Dzyuba, şu an Türkiye'de tatilde. Galatasaray'ın da transfer listesinde olduklarını biliyorum. Ancak, bu durum kesinlikle oraya transfer olacakları anlamını taşımıyor." açıklamasını yaptı.
Şubat 2018'den beri Zenit forması giyen Magomed Ozdoev, geçen sezon 16 resmi maçta 441 dakika oynayıp 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
33 yaşındaki Artem Dzyuba da Zenit ile sözleşmesi bittikten sonra ayrılık kararı aldı. Zenit için 249 resmi maça çıkan tecrübeli golcü, 108 gol kaydetti.
Rusya'dan Sport - Express'e konuşan Anzor Gargaev, "Rusya'dan Magomed Ozdoev ve Artem Dzyuba'ya tek bir teklif bile gelmemesine çok şaşırdım. Ozdoev ve Dzyuba, şu an Türkiye'de tatilde. Galatasaray'ın da transfer listesinde olduklarını biliyorum. Ancak, bu durum kesinlikle oraya transfer olacakları anlamını taşımıyor." açıklamasını yaptı.
Şubat 2018'den beri Zenit forması giyen Magomed Ozdoev, geçen sezon 16 resmi maçta 441 dakika oynayıp 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
33 yaşındaki Artem Dzyuba da Zenit ile sözleşmesi bittikten sonra ayrılık kararı aldı. Zenit için 249 resmi maça çıkan tecrübeli golcü, 108 gol kaydetti.