Menajeri açıkladı: 'Galatasaray'ın listesinde'

Zenit ile sözleşmesi sona eren Rus orta saha Magomed Ozdoev'in menajeri Anzor Gargaev, oyuncusunu Galatasaray'ın istediğini öne sürdü.Rusya'dan Sport - Express'e konuşan Anzor Gargaev, "" açıklamasını yaptı.Şubat 2018'den beri Zenit forması giyen Magomed Ozdoev, geçen sezon 16 resmi maçta 441 dakika oynayıp 2 gol attı ve 2 asist yaptı.33 yaşındaki Artem Dzyuba da Zenit ile sözleşmesi bittikten sonra ayrılık kararı aldı. Zenit için 249 resmi maça çıkan tecrübeli golcü, 108 gol kaydetti.