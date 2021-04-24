Menajeri açıkladı: "Beşiktaş ve Galatasaray istiyor"

25 yaşındaki Mısırlı 10 numara Muhammed Magdy Afsha'nın menajeri, Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Menajeri açıkladı: 'Beşiktaş ve Galatasaray istiyor'
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24 Nisan 2021 17:38
Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Muhammed Magdy Afsha'nın menajeri Abdelrahman İsmail, oyuncunun peşinde Beşiktaş ve Galatasaray'ın olduğunu söyledi.

Mısır'da bir radyo istasyonunda açıklamalar yapan menajer, "Galatasaray, Beşiktaş ve Celtic, Muhammed Magdy Afsha'nın transferi için mücadele ediyor. Al Ahly ile olan sözleşmesi 2024'te bitecek. Al Ahly'de şimdilik mutlu." ifadelerini kullandı.

Mısır Milli Takımı forması da giyen ve hücumcu bir orta saha oyuncusu olarak kendine bir yer edinen Afsha, bu sezon takımında 22 maça çıktı ve 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.



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