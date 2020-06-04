Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? (04 Haziran Perşembe)

Temmuz ayındaaraştırma konusu oldu. Memurlar, enflasyon farkının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Memurların, ekonomistlerin enflasyon beklenti anketi uyarınca yüzde 4.41 maaş zammı alması bekleniyor.Ekonomistlerin yaptığı beklenti anketinde, enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 0.76, Haziran ayı için yüzde 0.45 çıktı. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.41 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e yükselecek.Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak gerçekleşirse; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 1.784 liradan kuruştan 1.862,79 kuruşa çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2.111 lira 66 kuruştan 2.204 lira 78 kuruşa yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2.661 lira 34 kuruştan 2.778,71 liraya ulaşacak.Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.