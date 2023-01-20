Memura ek zam 2023 son dakika: Memura ek zam gelecek mi? 2023'te memura ek zam meclisten geçti mi, ne zaman verilecek?

MEMURA EK ZAM VERİLECEK Mİ?

MEMUR EK ZAMMI NE KADAR OLDU?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL OLDU

ZAM ORANLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

MEMURA ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Memura ek zam gelecek mi, ne zaman verilecek sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Yüzde 30 artışla ilgili bir ek zam söylentileri ile beraber yüzde 10-15'lik bir zam dile getiriliyor. Erdoğan, yüzde 30 olarak açıklamıştı. Yüzde 25'lik zam oranının yüzde 30'a güncellenmesiyle beraber en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 lira olarak güncellend. Peki, memura ek zam verilecek mi, ne zaman verilecek? İşte detaylar....Memura emekliye ek zam gelecek mi? Milyonlarca memur ve emeklinin yılbaşında maaşı yüzde 30 zamlandı. İlk etapta yüzde 25 olarak açıklanan zam oranı daha sonra 30'a güncellend. Asgari ücrette yüzde 54,6 zam oranı yapılırken memur ve emeklilerin maaşının yüzde 30 artması yeni zam iddialarını gündeme getirdi.Ekonomi yorumları ile sürekli gündeme gelen İslam Memiş, memur ve emekliye Mart ayı ortasında yeni bir zam yapılacağını iddia etti. Memiş, yaptığı açıklamada "Mart ortası emekli ve memura yüzde 15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde" dedi.Memur ve emekli zam oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle beraber maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylelikle yıllık maaş artışı yüzde 84.20'ye çıktıSon güncelleme ile beraber aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'ye çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 TL'ye çıktı.En düşük emekli aylığı ise 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL iken geçen yılın ocak ayında 2 bin 500 TL'ye çıkartıldı. Temmuz ayında ise 3 bin 500 TL'ye yükseltidi.2000 sonrası SSK ve BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu seneni ocak - haziran döneminde açıklanacak enflasyon oranında artırılacak. Yükseltilen tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa eğer aynı maaşı almaya devam edecekler. Yükselitilen tutar 5.500 TL'yi geçerse eğer geçen tutar üzerinden ödeme gerçekleşecek.Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ile avukatların emekli maaşları gelecek aydan sonra 3600 ek gösterge üzerinden verilecek. Söz konusu mesleklerden 25 yıllık yapılan hizmet üzerinden emekli olanların aylıkları 11.833 TL'ye yükselecek.Zamlı maaş farklarının ne zaman verileceği gündeme geldi. Enflasyon oranları, refah payı ve gerçekleşen ek zam ile beraber, emekli ve memur maaşına yüzde 30 oranında zam geldi. Bu durumda en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olurken, en düşük memur maaşı ise 11.848 TL'ye yükseldi.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan memur maaşlarına ek zam açıklaması geldi. Yapılan açıklamada ''Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.'' denildiMemur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zam oranı Resmi Gazete'de yayımlandı.Yayınlanan kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki aylar için enflasyon farkı dahil uygulanması belirtilen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan dahil edilerek yüzde 30 olarak uygulanacak.Memurlar normal durumlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Fakat yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi sebebiyle yüksek ihtimalle zamlı maaşların 15 Ocak'a kadar yetişmesi beklenmiyor.Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta açıklanan toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 zamlı maaş alacak. Ek zam farkı ise daha sonra en geç bir hafta ya da 8 gün içinde verilecek.