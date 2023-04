Memura ek zam 2023: Seçim öncesi memura ek zam müjdesi

MEMURA EK ZAM VAR MI 2023?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL OLDU

ZAM ORANLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

MEMURA ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Son dakika memura seyyanen zam var mı, olacak mı? 2023 Memura ek zam müjdesi var mı? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Yüzde 30 artışla ilgili bir ek zam söylentileri ile beraber yüzde 10-15'lik bir zam dile getiriliyor. Erdoğan, yüzde 30 olarak açıklamıştı. Yüzde 25'lik zam oranının yüzde 30'a güncellenmesiyle beraber en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 lira olarak güncellend. Peki, memura ek zam verilecek mi, ne zaman verilecek? İşte detaylar....Normal şartlarda asgari ücret her yıl başında emekli ve memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyorCumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağını duyurdu. En düşük emekli maaşının enflasyon karşısında zarar görmemesi için Nisan ayında maaşını alt sınırdan alanlara 2 bin lira artış yapıldı.Memur maaşlarına Temmuz'dan önce ara zam yapılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Memur maaşlarına Temmuz ayında yeniden zam yapılacak.Özellikle memur ve emekli maaşlarında genel seçimler öncesi bir müjde ve zam haberleri geleceği iddiaları gündeme gelmişti.Memur maaşlarına yapılacak zamlar öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan anketler ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri büyük önem arz ediyor.Bu bağlamda TCMB enflasyonun yüzde 30,75 olacağı yönünde anket bilgisi paylaştı. Ocak ayında yüzde 30 zam alan memur ve memur emeklileri ise dikkatle yeni enflasyon verilerini beklemeye başladı.Memur ve memur emeklilerine yüzde 6 + enflasyon zammının yansıtılması bekleniyor. Memurlara ve memur emeklisine her yıl Temmuz ayında açıklanan enflasyon verilerine göre zam yapılıyor.Bu bağlamda beklenen enflasyon farkının yüzde 1,8 aşıldığı süreçte en düşük memur maaşının 12 bin 759 lira olması bekleniyor.Emekli vatandaşlara sürpriz yaparak Ramazan Ayı ilk sahuru öncesinde müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli aylığının 5.500 liradan 7.500 liraya yükseltildiğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli aylığı haricinde asgari ücret ya da memur ve memur emeklisi maaşları zamlarına ilişkin açıklama yapmadı.Öte yandan tüm bunların yanı sıra beklentilere göre en düşük memur aylığının 13 bin 159 lira olması bekleniyor. Memurları ilgilendiren yüzde 6 oranındaki toplu sözleşme zammının yanı sıra beklentiler en düşük memur maaşının 11 bin 836 liradan 13 bin 159 liraya yükselmesi yönünde.Ocak ayında yapılan yüzde 30 oranındaki zamla birlikte Türkiye'de en düşük memur maaşı sosyal yardımlar hariç 11 bin 848 liraya yükselmişti.Türkiye'de en düşük memur emeklisi maaşı ise 7 bin 901 liraya yükseldi. Memur emeklilerine yönelik herhangi bir zam konuşulmasa da Temmuz ayında ara zam olarak memur emekli aylığı da yükselecek. Temmuz ayında yapılan ara zamla memur aylığının 8 bin 517 lira olması bekleniyor.Memurların net maaşlarının yanı sıra sosyal hakları da ödeniyor. Bu çerçevede çalışmayan eş için 985 lira olan ek ödemenin 1.000 lirayı aşması bekleniyor.0-6 yaş arası çocuklar için yapılan ek ödemenin 216 liradan 229 liraya, 6 yaş üstü çocuklar için ise 108 liradan 113 liraya yükselmesi bekleniyor.Twitter'da trend olan gündeme göre memurlar 5 bin lira ek zam taleplerini dile getiriyor. Ancak memurlara ek zam iddialarının gerçek olacağına ilişkin bir duyuru yapılmış değil.Memurlar için yüzde 15 ek zam iddiası gündeme gelmişti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, memurlara Mart ayında yüzde 15 ek zam yapılacağını iddia etmişti.Memiş, emekli ve memura ilave bir zam yapılacağı yönünde tahminleri paylaşmıştı. Memiş, attığı tweette "Mart ortası emekli ve memura yüzde 15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde" ifadelerini kullanmıştı.Memur zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. 3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon % 3,15'lik artış gösterdi.Açıklanan rakamlar sonrasında memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9.8 oldu. Temmuz ayında kadar çıkan 6 aylık enflasyon farkı memur zammının belirlenmesinde etki olacak.Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı yılın ilk 6 ayının enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.Mart ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zammı oranının netleşmesi bekleniyor.TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.51, bir önceki aya göre ise yüzde 2.29 yükseldi. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 51.35, aylık enflasyonun ise yüzde 2.86 oranında gelmesi yönündeydi. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55.18, aylık enflasyon ise yüzde 3.15 olarak açıklanmıştı.Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar üç aylık rakamlar doğrultusunda yüzde 4,52 (memur ve memur emeklileri son olarak yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar maaşlara zam yansıtılacak.) enflasyon farkı alma hakkı kazandılar.SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12,52 oldu.Memur ve emekli zammı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseldi. Böylece maaş tablosu iki günde üçüncü kez güncellendi. 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64.27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16.5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15.4 artışa hak kazandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emeklilerin maaşına refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Bu oranın yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu.Son güncelleme ile beraber aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'ye çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 TL'ye çıktı.En düşük emekli aylığı ise 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL iken geçen yılın ocak ayında 2 bin 500 TL'ye çıkartıldı. Temmuz ayında ise 3 bin 500 TL'ye yükseltidi.2000 sonrası SSK ve BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu seneni ocak - haziran döneminde açıklanacak enflasyon oranında artırılacak. Yükseltilen tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa eğer aynı maaşı almaya devam edecekler. Yükselitilen tutar 5.500 TL'yi geçerse eğer geçen tutar üzerinden ödeme gerçekleşecek.Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ile avukatların emekli maaşları gelecek aydan sonra 3600 ek gösterge üzerinden verilecek. Söz konusu mesleklerden 25 yıllık yapılan hizmet üzerinden emekli olanların aylıkları 11.833 TL'ye yükselecek.Zamlı maaş farklarının ne zaman verileceği gündeme geldi. Enflasyon oranları, refah payı ve gerçekleşen ek zam ile beraber, emekli ve memur maaşına yüzde 30 oranında zam geldi. Bu durumda en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olurken, en düşük memur maaşı ise 11.848 TL'ye yükseldi.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan memur maaşlarına ek zam açıklaması geldi. Yapılan açıklamada ''Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.'' denildiMemur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zam oranı Resmi Gazete'de yayımlandı.Yayınlanan kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki aylar için enflasyon farkı dahil uygulanması belirtilen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan dahil edilerek yüzde 30 olarak uygulanacak.Memurlar normal durumlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Fakat yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi sebebiyle yüksek ihtimalle zamlı maaşların 15 Ocak'a kadar yetişmesi beklenmiyor.Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta açıklanan toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 zamlı maaş alacak. Ek zam farkı ise daha sonra en geç bir hafta ya da 8 gün içinde verilecek.Milyonlarca memur devletten seçim öncesi ara zam bekliyor. Yılbaşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı üzerine memur maaşlarına %30 oranında zam yapılmıştı. Memur emeklisi de bu zamdan Payını Aldı ve maaşlarda %30 artış gerçekleşti. Ancak hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı her geçen gün büyümeye devam ederken yapılan zam enflasyon karşısında eridi.14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesinde memurlar da emekliler gibi ara zam beklentisi içine girdi. Memur sendikaları memur maaşlarına ara zam yapılması için çoktan harekete geçti. Şimdi herkesin gözü kulağı maaşlara yapılacak olan zam oranında. Memur sendikalarının istediği zam oranı da ortaya çıktı. Memur sendikaları 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde memur maaşlarına en az %30 zam istiyor. Peki memur maaşlarına Araz zam ne kadar olacak? Memura seçim öncesi zam var mı?Kamu çalışanlarının zam hayallerini suya düşüren açıklama AK Parti hükümetinden geldi. AK Parti grup başkan vekili yaptığı açıklamada yapılan zammın sadece en düşük emekli maaşı alanları kapsadığını duyurdu. Yani hem diğer emeklilere hem de Memurlara seçim öncesinde herhangi bir zam yapılmayacak. Milyonlarca memurun zam hayali suya düşerken zam tarihi de belli oldu.Memur maaşlarına zam 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrasında yapılacak. Yani memurlar 1 Temmuz tarihinden itibaren hem Toplu sözleşme zammı alacak hem de enflasyon farkı. O tarihte gelecek hükümetin refah Payı verip vermeyeceği de şimdiden merak ediliyor. Çünkü 6 aylık zam öncesinde hükümet Değişimi de yaşanabilir.