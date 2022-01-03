Memur zam oranı! Memurlar ne kadar zam alacak?

Memur maaşı zam oranları belli oldu mu? vatandaşlar arasında merakla bekleniyor. Vatandaşlar memur maaşlarının ne kadar olduğuna dair resmi açıklama bekliyor. Yeni açıklama sayesinde 2022 yılında memur maaşının zamlı olarak ne kadar olacağı kesinlik kazanacak.Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin de zam oranı belli oldu. Buna göreÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında memur maaşı son dakika açıklaması yaptı."Bütün emekli grupları içine alan bir düzenleme yapacağız. Ekonomideki dalgalanmaları onları biraz önce bahsettiğim sosyal transferi onlar için de ele alacağız. Memurları söylemem lazım. Biz Memur Sendikalarımız görüşmeler yaptık. Sonra sözleşmeyi yaptık bir konfederasyonumuzla orada vardığımız bir mutabakat var. Birkaç husus var o da şudur: Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz."Tüm memurlar maaşlarının ne kadar olacağına dair resmi açıklamaları takip ediyor ve merakla bekliyor. Emekli maaşına ne kadar zam yapılacağının belli olmasıyla emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar hesaplarını yaparak geleceklerine etki edecek bu bildiriyi takip ediyor.Memur maaşlarına 2022 yılında ne kadar zam yapılacağına yönelik açıklama yeni yıl gelmeden yapılacak.Memur, Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına göre tanımı yapılmıştır. Memur anlamı: