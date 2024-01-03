Memur ve emekli maaş zammı enflasyon farkı 2024 | Emekli maaşı ne kadar oldu? Son dakika en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Memur ve emekli maaş zammı enflasyon farkı 2024 | Asgari ücret sonrasında dikkatler memur ve emekli maaş artışına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün tamamına ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte emekli ve memur zammı netleşti. Emekli maaşı ne kadar oldu? Son dakika en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar:

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 arttı. 2023'ün Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak belirlendi.



Emeklilere ek olarak, 6 aylık enflasyon farkına ilaveten refah payı ve seyyanen zam beklentisi de gündemde bulunuyor.

Memur ve memur emeklileri, yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 31,5 enflasyon farkı alacaklar. Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Bu nedenle 6 aylık enflasyondan temmuzdaki yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı mahsup edildi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'na göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Bu gelişmeler ışığında, memurlar ve emekliler, önümüzdeki dönemde maaşlarında belirtilen oranlarda artış görecektir.