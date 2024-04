Memur maaşları bayramdan önce erken yatacak mı 2024 | Son dakika memur maaşlar bayramdan önce mi yatar?

Memur ve emekli maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Normal şartlarda SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaplara aktarılıyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını ise 25 ve 28'i arasında alıyor. Kamu kurumlarında çalışan memurlara ise maaş ödemeleri 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Nisan ayında emekliler maaşlarıyla beraber bayram ikramiyesi ödemelerini alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemelerin 2-5 Nisan ayında yapılacağını duyurmuştu. Emekliler ise ikramiye ve maaşların aynı tarihte yatıp yatmayacağını araştırıyor. Peki Nisan ayı emekli ve memur maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin detaylar



MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ERKEN YATACAK MI?



Emekli ve memur maaş ödemelerinin öne çekilip bayramdan önce ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'den bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatmayacak ve her zaman yatırıldığı tarih olan ayın 15'inde hesaplara geçecek.





MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 19.03.2024 tarihli ve 216558 sayılı yazısında; Ramazan Bayramının 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'de başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma gününe kadar devam edeceğinden bahisle, kamu personelinin 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı belirtilmektedir." denildi.



NİSAN AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?



Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde yatırılıyor.



Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında emeklilere bayram ikramiyesi ile beraber maaş ödemeleri öne çekilerek bayramdan önce yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram öncesinde 8-9 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu.



Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.



Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin öne çekildiğine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.



EMEKLİLER NİSAN AYINDA İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK



16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi 2024 yılının Nisan ayında maaşlarının yanı sıra ikramiye ödemesi de alacak.



Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi %50 artışla birlikte 3.000 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.



GEÇTİĞİMİZ YIL EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATIRILDI



2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14,16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırıldı.



EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Memur maaşlarının 15 Nisan tarihinde yatması kesinleşti. Emekli maaşı ödemelerinin 10 Nisan'da başlayacak bayramdan önce yatıp yatmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.



EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,



Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,



Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.



BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,



Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.



