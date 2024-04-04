Memur maaşları bayramdan önce erken yatacak mı 2024 | Son dakika memur maaşlar bayramdan önce mi yatar?

Memur ve emekli maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Normal şartlarda SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaplara aktarılıyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını ise 25 ve 28'i arasında alıyor. Kamu kurumlarında çalışan memurlara ise maaş ödemeleri 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Nisan ayında emekliler maaşlarıyla beraber bayram ikramiyesi ödemelerini alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemelerin 2-5 Nisan ayında yapılacağını duyurmuştu. Emekliler ise ikramiye ve maaşların aynı tarihte yatıp yatmayacağını araştırıyor. Peki Nisan ayı emekli ve memur maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin detaylar…



MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ERKEN YATACAK MI?



Emekli ve memur maaş ödemelerinin öne çekilip bayramdan önce ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'den bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatmayacak ve her zaman yatırıldığı tarih olan ayın 15'inde hesaplara geçecek.





MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 19.03.2024 tarihli ve 216558 sayılı yazısında; Ramazan Bayramının 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'de başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma gününe kadar devam edeceğinden bahisle, kamu personelinin 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı belirtilmektedir." denildi.

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde yatırılıyor.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında emeklilere bayram ikramiyesi ile beraber maaş ödemeleri öne çekilerek bayramdan önce yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram öncesinde 8-9 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu.

Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.

Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin öne çekildiğine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.

16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi 2024 yılının Nisan ayında maaşlarının yanı sıra ikramiye ödemesi de alacak.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi %50 artışla birlikte 3.000 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.